Vince Staples se rinde a las guitarras en la política ‘White Flag’

El séptimo disco de Vince Staples encuentra al rapero californiano experimentando con la música rock. Históricamente, este es un género que no ha casado del todo bien con el hip hop, pero a Staples le sienta de perlas. En el segundo adelanto de ‘Cry Baby’, ya disponible, Vince se rinde ante las injusticias del mundo. ‘White Flag’ es la Canción del Día.

Staples elige en ‘White Flag’ un beat más cercano al R&B y al soul que al rock, al contrario de lo que mostró en ‘Blackberry Marmalade’. Esto le da espacio al artista para que en todo momento se encuentre en zona de nadie: rapea y canta a la vez.

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Este habla de cómo «el amor se convierte en guerra» mientras relata episodios de racismo y abuso policial, desde estar esposado «en el asiento de atrás» hasta ser tratado como un alienígena: «Cuando los cercos ven a un joven hombre negro en la carretera / ¿Por qué me tratan como si fuera un OVNI?». Staples no tiene otro remedio que sacar la bandera blanca: «No quiero pelear más».

El mensaje de la canción se hace todavía más explícito en el videoclip, en el que Vince pinta una bandera estadounidense de blanco, hasta que no queda ningún color visible, y procede a tirotearla con un rifle de asalto.