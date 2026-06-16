‘Club to Your Arms’ es el gran regreso dance de Rose Gray

Rose Gray lanzó el año pasado su debut ‘Louder, Please‘, una lección de pop aplicado a la pista de baile que entusiasmó también a los lectores de este medio, gracias a su atractiva fusión de ritmos house, trance, techno, EDM y breakbeat, junto a las melodías pop de la diva británica.

Tras su reciente actuación en el Primavera Sound, mucho más concurrida de lo que permitía el pequeño escenario en el que actuó, Gray ha vuelto con un single que es uno de los mejores de su carrera, ‘Club to Your Arms’. Estrenado en directo en el Primavera, es la Canción del día para hoy martes.

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Emisoras españolas como Radio 3 no han dudado en pincharla y suena estupendamente en la radio. ‘Club to Your Arms’ es una nuevo ejemplo de la buena música dance creada por Gray, animada con sintes trepidantes y una melodía apoteósica. Justin Tranter, compositor para Chappell Roan, Selena Gomez, etc., vuelve a estar detrás de la composición y no ha dudado en calificarla como una de las mejores que ha firmado.

Una canción, por otro lado, entregada al amor, como señala su estribillo: “voy directa del club a tus brazos”. ‘Club to Your Arms’ habla también de la presión de la fama, incluyendo descripciones de «fatiga de la showgirl», sonoras rimas como “I’m such a chameleon-a / do you wanna wear my tiara”, o pasajes de tono abiertamente sexual como “quiero que te despiertes para follar”, a la luz del sol del alba.

