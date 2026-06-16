Críticas a Rod Stewart por ir a ver fútbol tras cancelar concierto

Con el Mundial recién arrancado y el empate sin goles entre España y Cabo Verde como uno de los primeros resultados del torneo, la atención también se ha desplazado un momento hacia Rod Stewart, después de que acudiera a un partido tras cancelar un concierto por motivos de salud.

El cantante canceló un concierto apenas una hora antes de su inicio alegando problemas vocales. Su equipo había informado previamente de que sufría una infección respiratoria aguda con laringitis, por lo que no podía subirse al escenario esa noche.

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Sin embargo, durante el fin de semana, Stewart compartió un vídeo viajando en jet privado a Boston junto a sus hijos para ver a Escocia en el Mundial, y más tarde fue visto celebrando la victoria desde la grada, con gestos de euforia, levantando los brazos e incluso bebiendo alcohol.

Un representante del artista ha defendido la cancelación asegurando que la condición médica del cantante era real, y que había recibido “varias rondas de esteroides y tratamiento con la esperanza de poder actuar”.

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Aun así, las críticas de fans frustrados no han tardado en sucederse. “¿Demasiado enfermo para actuar pero bien para volar por el país a ver fútbol?”, escribía un usuario. Otro comentario cuestionaba el momento del vídeo: “¿Por qué lo publica después de decepcionar a 10-15 mil fans? … Claramente no le importa que sus fans se hayan quedado realmente decepcionados y solo 45 minutos antes del inicio del show”.