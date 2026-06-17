Insultos, deseo y malafollá: Lori Meyers lo vuelven a hacer

Mantenerse inspirado después de más de 20 años de carrera no es fácil, pero Lori Meyers lo está consiguiendo. Si el grupo granadino ha logrado que ‘En lo total’, el primer adelanto de su próximo disco, se integre con naturalidad en un repertorio festivalero repleto de clásicos, el segundo avance de este elepé aún por anunciar vuelve a funcionar por sí mismo al tiempo que aporta nuevos matices a su sonido.

‘Malafollá’ es otro single con el que Lori Meyers da una nueva vuelta de tuerca a su estilo característico. En esta ocasión, la banda recurre a los códigos del post-punk para construir una tensión que termina estallando en una descarga de guitarras distorsionadas. Es una de sus canciones más enérgicas y furiosas hasta la fecha, aunque sin renunciar al sentido del humor.

- Publicidad -

De ahí viene el título, que no tiene nada que ver con el significado actual del verbo «follar», sino con una expresión típicamente granadina que describe una personalidad seca y cortante pero con ingenio y humor. La «malafollá granaína» es «una suerte de mala hostia gratuita que los granadinos reparten sin ton ni son a todo aquel que les rodea y que, en ningún caso, denota mal carácter, ni mala educación, ni animadversión en particular por el interlocutor».

La letra toma esa idea de la malafollá para posiblemente describir una relación que se debate entre el conflicto («y después del sufrimiento, con la cara demacrada») y el deseo. «Dices que no y siempre me insultas / Rencoroso, hijo de puta / y me ponen los pelos de punta / y me excita cuando me insultas» es un estribillo tan improbable como contundente. Mientras tanto, versos como «Y ahora estoy como una fiera / Encima hoy la luna llena / y tengo puesto el uniforme / ya verás la que te espera» refuerzan ese componente de deseo casi irrefrenable y agresividad contenida.

