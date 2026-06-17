Cupido no pierden frescura en ‘Amor compartido’

Cupido han publicado esta semana un nuevo álbum marcado por las colaboraciones. Todos los temas tienen una: de ahí su título ‘Amor compartido’.

El disco se presentaba con sendos singles divertidos, con l0rna y Usted Señalamiento. Tanto ‘Troleo’ como ‘Ouch :_(‘ hacen honor a su nombre, pues están llenos de guasa y el humor habitual de Pimp Flaco en esto del desamor. Es especialmente divertido el intercambio de versos entre él y lOrna en ‘Troleo’. Él dice: «Desde que te fuiste, no sé dónde meter los dedos / Los meto en el enchufe, los meto donde puedo». Y ella responde: «Tеngo muchos juguetitos que me pueden animar / No te necesito a ti pa’ poder eyacu— ah-ah-ah».

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La frescura de sus inicios se mantiene intacta en una ‘404’ con DrefQuila que proclama «quiero ser tus Levi’s» y rima «Winnie de Pooh» con «hija de pu»; o en las cuerdas sintetizadas de ‘Parada del Bus’ con Little Jesus.

Atención al «si disparan que nos maten a los dos de un tiro» del tema con Zoe Gotusso, y también a colaboradores como Kinder Malo (la muy españoleta ‘Calle de la pena’) o Jesse Baez (el subidón al cierre del disco). Aunque quien ofrece la colaboración más bonita es Cuco. ‘Maldito Cupido’ fue un tema que Cupido estrenaron en el Wizink Center hace tiempo y que cuenta con un delicioso sabor a bolero aflamencado.

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Como es habitual en tiempos recientes, hay una pista que se liberará en semanas venideras, y será entonces cuando podamos reseñar el álbum al completo. Y es que en este caso, más que un bonus track, será nada menos que el corte 1 de este álbum.



