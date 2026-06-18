Quevedo suma Arenas y Palaus a lo loco

Quevedo había anunciado recientemente las fechas de presentación de ‘El Baifo‘. Sí, El Chiquillo. El Caprichoso. El álbum número 1 en España desde hace 2 meses se presentaría únicamente en Madrid y Barcelona, para extrañeza de sus fans, que esperaban un recorrido a la altura de sus streams, por toda la península y por supuesto por las islas.

Además, no serían conciertos de gran estadio, sino de arenas. Inicialmente se anunció que Quevedo actuaría los días 9 y 10 de abril en el Movistar Arena de Madrid y los días 1 y 2 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

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Evidentemente estos espacios y fechas no han sido suficientes para satisfacer la demanda y desde esta mañana de jueves que las entradas salían a la venta, se están añadiendo fechas a lo loco.

Según las Stories de Quevedo, en Madrid serán al menos 8 fechas: 9, 10, 11, 14 y 15 de abril de 2027, y luego el 17, 18 y 20 de mayo.

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Y en Barcelona, al menos 6 fechas: 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de julio. Las entradas están a la venta. Para actualizaciones, recomendamos consultar las redes de Quevedo.