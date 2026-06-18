KARD, insólito grupo de k-pop mixto, anuncia shows en España

KARD, el grupo surcoreano artífice de éxitos como ‘Bomb Bomb’, ‘Dumb Litty’ o ‘Icky’, que acumulan decenas de millones de reproducciones en plataformas, ha anunciado doble parada en España dentro de su gira europea, programada para otoño.

La formación actuará el 9 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 10 de septiembre en Wagon, Madrid, dentro de una ruta europea que también pasará por Berlín, Frankfurt, Bruselas, Lisboa, Londres o Sofía. El anterior tour europeo de KARD, ‘Where To Now?’, ya visitó España hace un par de temporadas.

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Formado por BM, J.Seph, Somin y Jiwoo, KARD se ha consolidado gracias a una propuesta que combina EDM, hip-hop, tropical house y sonidos latinos. Su principal particularidad, sin embargo, es que se trata de un grupo mixto, una configuración que sigue siendo poco habitual dentro de la industria del K-pop. Entre sus canciones más populares figuran ‘Oh NaNa’, ‘Don’t Recall’, ‘Rumor’, ‘Bomb Bomb’, ‘Gunshot’ e ‘Icky’.

Las entradas para ambos conciertos, junto a distintos paquetes VIP, saldrán a la venta mañana, 16 de junio, a las 12:00 horas, a través de los puntos de venta habituales.

