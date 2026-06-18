El regreso de Alba Reche es tierno, jazz y envolvente

En 2009 un tema llamado ‘Mejor mañana’ introdujo al mundo -bueno, a España- a la ‘Metamorfosis‘ de Vega. Unos cuantos años después, un tema llamado ‘Mejor mañana’ introduce al mundo -bueno, a España- al nuevo disco de Alba Reche.

Aparte del título de lead single y de su participación en Operación Triunfo, con 16 años de diferencia, pocas cosas más unen a Vega y Alba Reche. Podemos hablar de sus preciosas y distintivas voces, pero si el estilo musical de Reche ha de ser comparado con el de la cordobesa, debemos viajar tan remotamente como a su debut, aquel que traía influencias del jazz.

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‘Mejor mañana’, el single de Reche, es una especie de nana de desamor con influencias del jazz y el cabaret en su instrumentación, donde destaca la presencia de delicadas percusiones de xilófono, teclados hipnóticos y cuerdas envolventes. La voz humeante de Reche es la mejor virtud de la canción, meciéndose sobre la lujosa instrumentación como si Reche intentara hipnotizarse a sí misma.

En ocasiones, la melodía quizá podría ser más definida y algo más dinámica, pero Reche cautiva con su interpretación vocal y con una paleta de sonidos vintage y atemporal que ofrece una propuesta pop no tan frecuente -desde luego no lo es en el pop mainstream-, con un aire cabaretesco pero a la vez ensoñador.

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“Dónde están todas las ganas de pasar la vida conmigo, por qué hacer como si nada” es uno de los pasajes que definen el sentido de ‘Mejor mañana’. Reche pide que la otra persona “esquive su cara” y no le “diga nada”, aferrándose con cierta desesperación y resignación al último hilo que la conecta con el otro.

Según la nota de prensa, “la canción se adentra en la distancia emocional dentro de una relación que se apaga, pero lo hace desde un lugar casi suspendido, donde lo importante no es lo que se dice, sino lo que queda flotando entre dos personas”. La canción, flotante y etérea, es un rato.

