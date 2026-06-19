Muere Tay Keith, productor de ‘Sicko Mode’ y nominado al Grammy

Tay Keith, productor asociado a algunos de los mayores hits de rap de la última década, ha fallecido a los 29 años. La policía de Nashville ha confirmado los hechos en un comunicado, explicado que el artista fue encontrado en su apartamento mientras los agentes comprobaban su estado. No se ha publicado la causa de la muerte, pero no sospecha nada relacionado con un crimen.
Keith era uno de los colaboradores infalibles de Drake, con su tag sonando en temas como ‘Jimmy Cooks’ o ‘Nonstop’, además de producir para artistas como Sexyy Red (‘Pound Town’) o Travis Scott (‘Sicko Mode’). Este último le consiguió su primera nominación al Grammy a Mejor canción de rap. En 2024, fue nominado en la misma categoría por la canción ‘Rich Flex’ de Drake y 21 Savage. Además, Brytavious Chambers, de nombre real, también contribuyó en el disco en vivo de Beyoncé, ‘Homecoming’, produciendo ‘Before I Let Go’.
Chambers consiguió mezclar los sintetizadores distorsionados y pesados del rap local de Memphis que creció escuchando con el estilo melódico de finales de los 2000. Empezó a producir música en su casa con un micrófono, un ordenador y un teclado cuando tenía 14 años. Poco después, fue lanzándola en DatPiff y YouTube.
El trabajo del productor llegó en 11 ocasiones al top 10 del Billboard Hot 100, y le brindó cuatro números uno a lo largo de su carrera: ‘Sicko Mode’, ‘First Person Shooter’, ‘Carnival’ y ‘4×4’.