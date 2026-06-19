Qué significa «ser del sur» para Estadía a Corto Plazo

El ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou continúa presentando a talentos tanto consagrados como noveles en todas las salas de la ciudad. Al concierto de SVSTO de esta noche de viernes 19 de junio, hay que sumar el evento en Vesta este sábado 20 de junio. Será entonces cuando se pueda ver el concierto de indie rock de Vasck junto a Estadía a Corto Plazo.

Estadía a Corto Plazo presentan el debut que sacaban el año pasado, ‘Ser del sur’, que definían como «un manifiesto de amor, lucha y resiliencia», marcado por la migración, la identidad y la búsqueda de sonido propio. Según su Instagram, el disco versa sobre sus «experiencias como migrantes y un pedazo grande de nuestras vidas».

- Publicidad -

Desde Venezuela y con influencias tanto de rock latinoamericano (¿quizá Él Mató a un Policía Motorizado?) como de anglosajón en la línea de The 1975 o RHCP, Estadía a Corto Plazo es el grupo formado por Andrés Alcalá, Diego Borges y Diego Finol que ha venido publicando EP’s y singles desde hace casi una década. Funcionaron a distancia y últimamente parecen asentados en nuestro país.

Entre canciones de indie rock polvoriento, medio fronterizo, ‘Ser del sur’ destaca por composiciones como ‘La tempestad’, influencias medio funk o bailable como ‘Placebo’ o ‘Versus’, medios tiempos algo estivales como ‘Azar’ y temas de pop-rock tan pegadizos como ‘El cielo no responde’.

- Publicidad -

Si bien practican un tipo de rock que puede recordar también a los Radiohead de ‘The Bends’, en ocasiones se desmarcan como en la interesante ‘Versus’. Más en la línea del punk-funk de finales de los 70 o LCD Soundsystem, puede ser la canción que mejor ejemplifique qué significa «Ser del Sur», con frases como «Estamos condenados a correr» o «imaginaste que no iban a venir por ti», junto al sonido de sirenas de policía acercándose.



