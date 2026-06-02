SVSTO reivindica el encanto de lo viejo en ‘Bar Manolo’

SVSTO está entre los grandes reclamos del ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou, que suele reunir en la ciudad estilos tan variados como el rap, el rock, el jazz o el indie. El concierto de SVSTO será el día 19 de junio en El Sótano y las entradas están a la venta.

El proyecto de la ex Bistec sale de gira además con un nuevo temazo bajo el brazo que recibe el título de ‘Bar Manolo’ y es nuestra Canción del Día hoy.

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Coherente con aquel primer single en solitario que se llamaba ‘Mil €‘ y hablaba de la gentrificación, ‘Bar Manolo’ es una reivindicación del encanto de los bares de antes. Fuera influencers, fuera «reformas cuquis» hechas sin la más mínima personalidad, fuera homogeneización pensada para guiris.

La letra de ‘Bar Manolo’ es explícita en ese sentido, criticando «pagar oro por un cubata», protestando contra «lattes» e inventos del tipo o reivindicando incluso la «bofetada de humedad» y «la roña y la suciedad» como parte del encanto. «Ponme un WC que me tape el aliento» dice su frase más arriesgada. «No subestimes el poder de una tortilla», la menos. Lo explica la nota de prensa: «En contra de la higienización moderna, SVSTO recopila en este single todos los detalles más naturales e imperfectos que hacían especial a un barrio. Esa suciedad simbólica, ese peligro, es la vida que representa a la ciudad, al contrario de la imagen aséptica, limpia, perfeccionada, uniforme y profundamente aburrida que poco a poco intenta conquistar nuestras calles».

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Pero además hay un punto irresistible de melancolía, cuando Carla Parmenter apela a la nostalgia en el estupendo estribillo, por algún tipo de recuerdo personal: «siempre te veré subida en la barra de un bar en 2010».

El vídeo es un reflejo de todo esto, con carteles escritos a mano «dinero efectivo – tarjeta no», tapas de aceitunas, encurtidos y bocatas de chorizo. Un nuevo hit que se suma a su repertorio, junto a las mejores canciones de su disco del año pasado, ‘Crisis‘.

