Salsa, flamenco y familia es el «modo de vida» de DELLAFUENTE

Si ‘Caravaggio’ daba pistas sobre la dirección estilística del nuevo disco de DELLAFUENTE, por su implementación del son cubano y de la música caribeña, ‘Mi modo de vida’ es la culminación de esta faceta del granaíno. Aunque ‘BRIGADO,’ muestra prácticamente todas las facetas del artista, este tema es uno de los pocos que muestra una totalmente nueva. Es la Canción del Día.

La única colaboración que existe en el LP de DELLAFUENTE es él mismo, bajo el alias de ‘3NOC’. Pablo Enoc Bayo Ruiz, el nombre real de DELLAFUENTE, pretende mostrar una nueva identidad artística a través de este nombre, que promete entregar «la visión musical más orgánica» del artista. ‘Mi modo de vida’ es justamente eso.

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Aunque empieza con texturas digitales, el tema no tarda en convertirse en un despliegue de vientos, teclados y percusión propios de la salsa. La melodía, por otro lado, pertenece totalmente al mundo del flamenco. Sobre ella, DELLAFUENTE celebra lo más importante que tiene en su vida mientras regala algunas lecciones de paso: «No me preocupa el dinero, pa mi es un medio no un fin / Yo ser feliz no quiero, te quiero hacer feliz a ti».

Mientras la instrumentación crece y crece según avanza el tema, incluyendo un tremendo solo de flauta al final, el artista dedica un verso a dos de las partes más importantes de su vida. Le canta al alma de su pareja («Tan pura y bonita como el cristal / Tú me enseñaste cómo se hace lo de amar») y a la alegría que le brinda haberse convertido en padre («Qué bonito es haberos conocido / Doy gracias de que hayáis nacido / Ser padre es lo mejor que he sido»).