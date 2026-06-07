Dellafuente experimenta con la música caribeña en ‘Caravaggio’

Dellafuente tiene otro disco en camino. Como casi siempre, ha comenzado el rollout sin avisar. Después del melancólico primer single, ‘Agradecío’, el artista granadino presenta un banger en el que introduce elementos de la música caribeña en su conocido y melódico estilo. ‘Caravaggio’ es la Canción del Día.

Este se trata del segundo adelanto de ‘Brigado’, el nuevo disco de Dellafuente, que estará disponible a partir del próximo 19 de junio. ‘Caravaggio’ se caracteriza por su experimentación con géneros como el son cubano y la salsa, desde el estribillo que nos lleva directamente al Caribe («Quieran o no quieran / Hoy mañana y siempre, soy agua y hoguera») hasta las potentes trompetas que atraviesan el tema. Algo que no inventa aquí, sino que comenzó en el disco ‘Lágrimas pa’ otro día’, de 2023.

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‘Caravaggio’ solo tiene un verso y en él Dellafuente dice todo lo que tiene que decir, desde declarar que «en Granada no queremos ser vasallos» hasta describir su forma de ser referenciando al pintor italiano: «Te la pinto como es, si no me callo / Realista y dramático, flow Caravaggio».

En otro momento, el de Granada asegura querer sentirse «humano» para hacer «cosas que hacen los humanos», desde «criticar a la espalda» o «ser individualista», hasta «querer ser famoso y buscarlo siendo artista» o «abusar del débil». Dellafuente, una vez más, negándose a lanzar una canción vacía.