Morreo, locos por el ritmo de los años 60 y 70

Mushroom Pillow publicará después del verano el tercer disco de Morreo. El dúo formado por Jose Carlos Luna y Germán Marchena, conocido por la influencia tanto de la psicodelia pop de los años 60 y 70 como por cierta querencia por el folclore patrio por la vía de Smash, publicaba hace unas semanas la introducción al álbum, ‘Bienvenidos’. 2 minutos y medio de presentación uptempo y sintes locos para adentrarnos en la nueva era.

Hoy JENESAISPOP estrena el vídeo del verdadero primer single, ‘Locos por el ritmo’, que reconocen como su «canción más yeyé hasta la fecha». Ya solo por todos los cambios melódicos en su estribillo merece ser la Canción del Día.

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‘Locos por el ritmo’ se reconoce inspirada en ‘1, 2, 3, al escondite inglés’ de Iván Zulueta, pues su argumento se asemeja mucho a la narrativa de la canción. Explican: «Más allá de la referencia cinéfila, este tema es un recordatorio para nosotros mismos de no perdernos. Ni nuestra esencia ni nuestro estilo. En algún momento sentimos que nos estábamos alejando de eso, y tuvimos claro que necesitábamos recuperar nuestro sonido y nuestra forma de ver la música».



Continúan: «Bajo esta premisa, volvimos a lo que mejor sabemos: los años 60 y 70, pero no cogiendo a los grupos clásicos de siempre, sino a las bandas que los adaptaron a su manera y que tanto nos han marcado, como Niza, La Casa Azul o Aventuras de Kirlian».

El resultado es una de sus producciones más explosivas y coloridas -lo cual es mucho decir para los autores de ‘Mambo’-, en parte por lo elevado de los bpm’s. Al fin y al cabo esto iba de estar «locos por el ritmo». Melodía y arreglos nos llevan a los tiempos de Algueró y Trabucchelli, es verdad que con cierto prisma de presente. El catálogo de Elefant, Elastic Band o incluso el trabajo de Lori Meyers y Anni B Sweet con Temples pueden venir a la cabeza.

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La letra tan meta lleva efectivamente a las intenciones de Guille Milkyway, afirmando que «el pop es el único que nos puede salvar». Apuesta incluso por imponer una «superioridad moral». El vídeo es igualmente una reivindicación de lo retro en colores, grano y textura, con instrumentos vintage, trajes cruzados y targets. El homenaje a los 70 se materializará hasta en el título de este tercer álbum, que podemos adelantar que será ‘Plato Combinado’.



Podcast: Morreo hablan de Cher