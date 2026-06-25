‘Autosmile’ es una gran introducción a @ (sí, este es su nombre)

El dúo de Baltimore @ -se pronuncia “at” en inglés, no “arroba”- llamó la atención de la prensa especializada hace tres años gracias a su disco ‘Mind Palace Music‘, una magistral lección de indie-folk contemporáneo que destacaba por su prominente uso de armonías vocales, en una onda The Roches pero lo-fi. En contraste, la portada de aquel álbum evocaba estéticas de internet como el vaporwave.

El dúo compuesto por Victoria Rose y Stone Filipczak, ahora asentado en Filadelfia, redobla la apuesta con ‘Autosmile’, un nuevo disco que se podrá escuchar a partir del 16 de octubre. Es su debut en el mítico sello 4AD.

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Las 11 canciones de ‘Autosmile’ “equilibran la oscuridad y la maravilla con una confianza impactante”, y según la nota de prensa oficial, “el álbum se mueve sin esfuerzo entre texturas folk inquietantes, florituras progresivas, estribillos de indie-pop y momentos de belleza cinematográfica”. De todo eso hay en el single de adelanto, que además es el tema titular y la Canción del Día de hoy.

Pocas veces una canción de casi 7 minutos se hace corta, pero @ lo logra gracias a este Autosmile’, que presenta una melodía cercana a la perfección. El estribillo, romántico, dice: “No sé cómo he llegado a ser tuya, aunque de algún modo lo sé / No sé cómo he llegado a plantarte cara, pero no tengo ninguna duda», y sirve de ancla en la canción mientras guitarras y otros elementos instrumentales buscan diferentes caminos y recovecos.

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Llena de gratitud (“no me puedo creer mi lugar en este mundo, estoy bendecida”), ‘Autosmile’ retrata un amor que se debate entre la ternura y la incertidumbre, como revela esa frase que subraya la “ternura pero también la duda pesada” de esa persona. En ese contraste, la narradora canta que la “demonología” podría llevarla “más cerca de Dios”.

