Lionel Richie, «mareado» en el escenario en pleno concierto

Lionel Richie ha despertado la preocupación de sus fans después de verse obligado a cancelar su último concierto a falta de media hora de set por problemas de salud. El cantante aseguró sentirse «mareado» y tuvo que sentarse en los escalones del escenario antes de abandonarlo de forma indefinida.
Se trataba del primer concierto de su gira junto a Eart, Wind & Fire, el cual tuvo lugar en St. Paul, Minnesota. Cuando llevaban 55 minutos de set, durante la interpretación de ‘Dancing On The Ceiling’, Richie tomó asiento en las escaleras del escenario, a la vez que informó de que nunca había cantado el tema sentado.
Antes de pasar al piano para el turno de ‘Three Times A Lady’, la última canción que sonó en la noche, Richie dejó una broma al público: «Cuando te sientas mareado, sienta el culo», bromeó. Richie no tardó demasiado en salir del escenario, lo cual el público pensó que se trataba de un intermedio. La banda se quedó tocando durante 15 minutos hasta que también se fueron.
Unos 40 minutos después, el saxofonista del cantante dio las gracias al público por su paciencia y dio por terminado el concierto: «Por desgracia, Lionel no se está encontrando bien y no podrá continuar», comunicó. El batería de Earth, Wind & Fire, John Paris, comentó al Star Tribune de Minesotta que Richie no mostró ningún signo de enfermedad antes del set y dijo que simplemente se encontraba «un poco deshidratado».
BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG
— Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026
77-year-old Lionel Richie had to cut his performance in St. Paul, Minnesota, short last night after falling ill! 🙏 pic.twitter.com/aCJzVpc8UH
— Vince Langman (@LangmanVince) June 25, 2026