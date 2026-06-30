Montedapena: «Para mí las divas del pop fueron Tarja, Floor Jansen, Simone Simmons…»

41 comentarios en la noticia del single de un artista emergente son una hazaña poco habitual en JENESAISPOP. Lo logró Montedapena hace meses gracias a la pegada de ‘No te tires a un facha‘, su single guitarrero y antifascista, que contenía incluso algún trazo metal que ahora empezamos a entender mejor, ya que en su entrevista para la sección comisariada por Jägermeister, «Meister of the Week«, Montedapena ha decidido desempolvar su afición musical más temprana: el metal sinfónico. Una influencia en la música del pontevedrés Héctor Rodríguez que puede ser más o menos evidente -cortes como ‘Lista de checks’ tiran más por el punk rock-, pero que está ahí. Montedapena nos habla de sus artistas y discos favoritos y explica por qué este estilo musical ya no es mainstream, como lo fue hace un par de décadas gracias a grupos como Within Temptation.

¿Por qué eliges hablar de metal sinfónico?

Porque es el estilo musical que más me hizo apasionarme por la música, ser fan loquito de bandas y querer hacer un grupo musical del estilo.

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¿Qué elementos crees que necesita una música para ser considerada metal sinfónico?

Igual es una respuesta un poco obvia, pero algo de metal (guitarreo y base rítmica metal), algo sinfónico (con unos violines a veces es suficiente, pero hay grupos que graban con orquestas sinfónicas enteras) y, en la mayor parte de ocasiones, una voz femenina al frente.

¿Hay algún momento (una canción, un arreglo o una introducción orquestal) que te haya marcado especialmente?

Yo creo que la epicidad que tiene, ‘Nightfall’ de Xandria me marcó mucho.

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¿Cuándo descubriste esta música y a partir de qué artistas o discos?

La descubrí cuando era adolescente, más o menos a los 14 años. Me empezaba a interesar el rock y el metal en general y, descargándome música para meter en el mp3, descargué un par de temas de Epica (eran del disco ‘The Phantom Agony’). No conocía el grupo, pero a veces descargaba cosas que me aparecían recomendadas, y estuve escuchando esas dos canciones en bucle toda una semana que estuve de camping con mi familia. Estábamos sin internet y no podía descargar nada más del grupo ni ver cómo eran ni nada, entonces creo que esto me generó mucha expectación e interés sobre la banda. En cuanto llegué a casa, ya me puse a descargar toda su discografía y a ver directos en YouTube y de todo sobre ellos.

¿Qué artista o grupo representa mejor el género, sea o no tu favorito, y por qué?

Yo creo que Nightwish es el claro ganador, por la trayectoria que tienen y por ser quienes más pusieron este género en el mapa.

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Si tuvieras que recomendar una sola canción para entender el género, ¿cuál sería?

‘Ghost Love Score’ de Nightwish.

¿Qué discos de metal sinfónico te parecen los mejores de la historia?

‘Imaginaerum’ de Nightwish, ‘Design Your Universe’ de Epica, ‘Mother Earth’ de Within Temptation y ‘Apocalypse and Chill’ de Delain.









¿El metal sinfónico te ha influido o inspirado en tu propuesta musical?

Totalmente, sobre todo en las melodías y armonías que usan, que generalmente suelen ser bastante pop.

Por otro lado, tengo una teoría de por qué me inspiraron y atraían tanto estos grupos. Yo tenía unos gustos musicales muy marcados con el metal y, a la vez, me atraía mucho esa figura de las divas del pop, que son una clara influencia para las personas del colectivo (¿qué gay no tiene en un pedestal a una Madonna, Britney, Lady Gaga…?). Pues creo que para mí esas divas eran Floor Jansen, Simone Simmons, Tarja, Charlotte Wessels…

«El metal sinfónico no sale en la prensa porque no está de moda y la prensa solo habla de lo que interesa a la gente. Hacen falta más referencias mainstream»

¿Qué opinión te merecen bandas como Within Temptation, que llegaron a vender millones y a sonar en Los 40 Principales? ¿Por qué crees que el metal sinfónico no ha vuelto a repetir este nivel de impacto comercial?

No lo sé, la verdad, pero a veces las modas comerciales vuelven. No descarto que pueda volver a pasar en un tiempo.

¿Crees que es un género incomprendido por moverse entre dos mundos?

Un poco sí. Incluso hay festivales de metal donde su presencia es prácticamente nula, ya que hay gente a la que le gusta el metal que, por algún motivo, rechaza este género.

¿Crees que el metal sinfónico está infravalorado en la prensa musical?

Supongo que no está de moda y la prensa habla de lo que a la gente le interesa y de lo que puede ser más mainstream, y a ese nivel sí que es un género que está de capa caída. Aunque haya muchas bandas nuevas buenísimas, no hay muchas súper conocidas, y menos aquí en España.

¿Qué importancia tienen para ti las letras dentro del metal sinfónico?

Si te digo la verdad, aunque es algo muy importante, nunca le di mucha importancia, pero es mi caso personal. Cuando me empezaron a interesar estos grupos no sabía mucho inglés (ahora no mucho más, ¿eh?), y las letras pasaban a un segundo plano, ya que todo lo importante para mí era la música.

¿Cómo ves la evolución del metal sinfónico en los últimos años?

Hay muchos grupos nuevos que salen buenísimos, no paran de salir bandas underground que flipas con ellas, pero sí es verdad que igual hacen falta algunos nuevos referentes más mainstream. Al final, muchas preguntas de esta entrevista las respondí con las mismas bandas, porque son los mayores referentes y parece que no hay nuevos como tal.

Si el metal sinfónico desapareciera mañana, ¿qué crees que perdería la música en su conjunto?

Perdería mucho más allá de no tener bandas del género, ya que muchos arreglos de directo de artistas pop actuales son claramente arreglos de metal sinfónico y hay mucha gente que bebe de aquí.

