Viva Belgrado abrazan riffs y oscuridad en ‘Un andalucito más’

Viva Belgrado lanzaron uno de los mejores discos de 2024 y este mismo año podremos escuchar su sucesor. Mientras que ‘Cancionero de los cielos’ mezclaba los inicios screamo y pesados del grupo cordobés con sonidos más luminosos, ‘Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye’ apunta a ser un proyecto «más oscuro y riffero, más conciso y menos etéreo». Este verá la luz el próximo 23 de octubre.

El primer adelanto del proyecto se llama ‘Un andalucito más’ y es la Canción del Día. Esta cumple todo lo que describe la banda sobre el que será su quinto disco, que llegaría en «uno de los momentos más dulces en la historia de la banda»: un potente riff que atraviesa todo el tema, letras furiosas ancladas en la realidad y la misma capacidad de fusionar distintos campos del rock.

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«Si me persigues corro como un galgo o cruzo el mar si es necesario, llego hasta el sustrato» o «Si me asaltan las dudas al cuello, voy sin pensar» son algunas de las frases que Cándido Gálvez dispara en los versos. Este grita que «es la única forma al final» justo antes del melódico estribillo de la canción: «No dejo de varear, un andalucito más».

Este primer adelanto también será el track 1 del álbum, el cual tratará sobre «el peso del pasado, los procesos cíclicos que nos llevan una y otra vez de vuelta al inicio, la celebración de la amistad o el deber de ofender».

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Tracklist:

1. Un andalucito más

2. Y fluye

3. Demasiado pasado

4. Calienta que sales

5. Amor a 136 bpm

6. Amor en Em

7. Menquitofla (feat. Alain Johannes)

8. El deber de ofender

9. Varios demonios

10. Memorabilia

11. Súper futuro