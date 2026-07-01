«Un sudoku gigante», así es lo nuevo de Marina Herlop

Dos años después de su nominación a los Goya en la categoría de Mejor Canción Original por la película ‘Chinas’, de Arantxa Echevarría, la cantante y compositora catalana Marina Herlop regresa con un nuevo disco. Titulado ‘Dja Dja‘, el trabajo se describe como un «sudoku gigante compuesto por sudokus pequeños», según la nota de prensa oficial. El texto destaca, además, que, por primera vez, Herlop ha incorporado instrumentos de viento metal a su paleta sonora, «orquestados desde la intuición».

Herlop, que se dio a conocer con ‘Pripyat‘ (2022), llamando la atención de medios internacionales como Pitchfork y de artistas como Björk, presenta ahora, según la nota oficial, su trabajo más ambicioso hasta la fecha. La artista ha ido compartiendo el proceso de grabación del álbum a través de sus stories.

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El disco, que verá la luz el 9 de octubre, se presenta con ‘Jaque’, la enésima catedral sonora de Marina Herlop: una composición formada por infinidad de elementos que encajan como las piezas de un puzle. La canción insiste en su estilo inconfundible y, al mismo tiempo, no suena a nada de lo que había hecho antes.

‘Jaque’ es un viaje. La introducción de vientos y piano da paso a los característicos coros de Marina y a sus improvisaciones vocales sobre letras inventadas -conviene recordar que Herlop compone en un lenguaje creado por ella misma-, creando con su voz un laberinto sonoro que poco a poco se entrelaza con más voces, más percusiones, más melodías vocales y más vientos.

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La canción, efectivamente un sudoku compuesto por sudokus más pequeños, progresa hasta convertirse en ese «viaje del héroe» del que también habla la nota de prensa y que ha servido de inspiración a Herlop. En otras palabras, la travesía desemboca en un final de pura épica.

