Muere el líder de Village People, Victor Willis

Victor Willis, cantante principal y miembro fundador de Village People, ha fallecido este martes 30 de junio a los 74 años de edad a causa de una “enfermedad breve pero agresiva”, según ha confirmado el propio grupo en un comunicado difundido este miércoles a través de sus redes sociales.

La banda ha expresado su “profunda tristeza” por la pérdida de Willis, figura clave en la formación original del icónico grupo disco estadounidense.

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Willis fue una de las voces originales de Village People y uno de los autores de sus mayores himnos, entre los que destacan ‘Y.M.C.A.’, ‘Macho Man’, ‘In the Navy’ y ‘Go West’, esta última popularizada por Pet Shop Boys en una versión posterior.

Tanto ‘Go West’ como ‘Y.M.C.A.’ se han convertido en himnos gays y futboleros indistintamente, sonando tanto en marchas del Orgullo como en gradas deportivas, aunque su alcance va más allá de estos contextos, con un carácter totalmente global y transversal. No obstante, Willis se había querido desmarcar de la asociación de ‘Y.M.C.A.’ con la cultura gay y, en 2024, insistió en que la canción no era en absoluto «un himno gay». Recientemente, Village People había dado su apoyo a Donald Trump actuando en el acto inaugural del año pasado y, recientemente, Trump ha sido visto bailando ‘Y.M.C.A.’ en un mítin.







