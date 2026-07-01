Eurovisión suma a Canadá en 2027 en plena crisis de audiencia

La Unión Europea de Radiodifusión ha confirmado la incorporación de Canadá a Eurovisión a partir de 2027, tras su entrada como miembro de pleno derecho en la última Asamblea General.

La televisión pública CBC/Radio-Canada debutará en el festival en la edición de Bulgaria, participando desde semifinales y con opción de llegar a la final si se clasifica. Es el primer país nuevo en sumarse desde Australia en 2015.

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Como informa Vertele, la decisión llega en un contexto de caída de audiencia y crisis del festival, que en 2026 perdió 35 millones de espectadores.

También sigue sin resolverse la situación de varias televisiones públicas que abandonaron el certamen, entre ellas RTVE (España), Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia, a la espera de cambios en la participación de Israel en próximas ediciones.