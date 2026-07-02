La socorrista de «la he liado parda» será indemnizada con 50.000 euros

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Atresmedia a pagar 50.000 euros a la protagonista del viral de «la he liado parda», al considerar que el grupo reutilizó durante años su imagen y su voz en programas de entretenimiento sin su consentimiento.

La resolución eleva la indemnización fijada en primera instancia y obliga además a retirar los contenidos afectados, impidiendo que el vídeo vuelva a emitirse con ese tipo de finalidad, casi dos décadas después de hacerse viral.

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El tribunal distingue entre la enorme difusión que alcanzó el vídeo en internet y el uso que Atresmedia hizo de él durante años. La sentencia recuerda que la afectada, que entonces trabajaba como socorrista, no es un personaje público y que sus derechos prevalecen en este caso.

La demandante sostiene que la repercusión del vídeo tuvo consecuencias en su vida personal y laboral. La Audiencia reconoce la existencia de un daño moral, aunque rechaza la indemnización de 300.000 euros que había solicitado.

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Todo comenzó en 2008, cuando una joven socorrista fue entrevistada por Antena 3 tras un incidente en una piscina de San Sebastián de los Reyes. Su ya mítica frase, «la he liado parda», se convirtió en uno de los primeros grandes virales de internet en España y acabó entrando en el lenguaje popular, siendo usado incluso a día de hoy.