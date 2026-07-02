Las mejores canciones de 2026 (diciembre-junio)

Acompañando a nuestra lista provisional de Mejores Discos de 2026, que abarca del 1 de diciembre al 30 de junio, publicamos una lista de Mejores Canciones de 2026 con la correspondiente playlist. Ambas listas sirven como análisis de cómo va el año en cuanto a calidad, y de avanzadilla de lo que se publicará en el Anuario 2026 en nuestra tienda online. La lista contiene pasos en firme de artistas consagrados como Madonna, Triángulo de Amor Bizarro, Lana del Rey o el Boss, así como talentos nuevos como Laaza, Montedapena o Haute & Freddy.
Slayyyter / DANCE…
Madonna / I Feel So Free
Olivia Rodrigo / drop dead
Charli xcx / Dying for You
RAYE, Hans Zimmer / Click Clack Symphony
Maria Arnal / TICTAC
Namasenda / Miami Crest
Triángulo de Amor Bizarro / Mi catedral
Requin Chagrin / For You
Montedapena, PLATERÍAS / Me tiré a un facha
Lana del Rey / White Feather Hawk Tail Deer Hunter
Mitski / I’ll Change for You
Lykke Li / Happy Now
Ariana Grande / hate that i made you love me
Gara Durán / Mi loco cowboy
Laaza / Primer amor
Nacho Vegas / Mi pequeña bestia
Jungle / Carry On
Paul McCartney / Days We Left Behind
Xoel López / Campos de Castilla para siempre
KAROL G, Greg Gonzalez / Después de ti
paco te quiero / sólo contigo
Grace Ives / Stupid Bitches
Harry Styles / Aperture
The Avalanches, Jamie xx / Every Single Weekend
underscores / Tell Me (U Want It)
Belén Aguilera / mejores momentos
Martin / Otro verano
Lola Young / From Down Here
DELLAFUENTE / Caravaggio
ADÉLA / KGB
SVSTO / Bar Manolo
hemlocke springs / be the girl!
Haute & Freddy / Dance the Pain Away
Nebulossa / Vogue
The Strokes / Going Shopping
Quevedo / NI BORRACHO
Bad Gyal, Chencho Corleone / Choque
Luna Ki / Bomba de amor
KATSEYE / PINKY UP
Rodrigo Cuevas, Grande Amore / Una muerte ideal
Tove Lo / I’m your girl right?
Kim Petras / Need for Speed
Muse / Be With You
Jessie Ware / I Could Get Used to This
Robyn / Talk to Me
Cariño / Odio la música
dani dicostas / Ya no llueve
Fcukers / Lonely
KNEECAP / Liars Tale
sombr / Homewrecker
Kevin Morby / Javelin
Mujeres / Caen imperios
CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting / Hasta Jesús tuvo un mal día
Bruce Springsteen / Streets of Minneapolis