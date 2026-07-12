Domingo por la mañana: Suki Waterhouse recuerda ‘Notting Hill’

Entre las novedades que puedes escuchar en la playlist de este viernes «Ready for the Weekend», destaca lo nuevo de Suki Waterhouse. La actriz y cantante es conocida por su trabajo en la serie ‘Daisy Jones & the Six’ o el pelotazo dado por la cincuentera ‘Good Looking’.

La artista publica este finde su tercer álbum, llamado ‘Loveland’, que incluye singles lanzados previamente, como ‘Back in Love’ o ‘When I Get Drunk (I Want You Boy)’. La Canción del Día es el «focus track», ‘Notting Hill’.

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Suki Waterhouse reconoce que «piensa en Londres todo el tiempo», y en concreto en este conocido barrio «un domingo por la mañana». La artista reflexiona sobre la fama y lo que significa encontrar su nombre en los periódicos, mientras en el videoclip pasea por sus calles.

Con un estupendo piano, una cadencia que aunque solo sea por lo de «Sunday Morning» es imposible no vincular a la Velvet Underground y un estribillo contagioso, sobre todo para cualquiera que tenga sentimientos hacia Londres, es decir, cualquier aficionado a la música, estamos ante una de las canciones más inmediatas de Suki Waterhouse.

