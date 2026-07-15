Beck vuelve tras 7 años: así suena la bonita ‘In the Night’

La última vez que escuchamos un disco nuevo de Beck, faltaban apenas unos meses para que se desatara la pandemia mundial. ‘Hyperspace‘ se publicó en noviembre de 2019 y su gira por Reino Unido y Europa continental tuvo que ser cancelada a causa del coronavirus.

En los casi siete años que separan aquel lanzamiento de hoy, Beck ha publicado varios sencillos en solitario y ha colaborado con artistas tan dispares como Phoenix o Hinds. Ahora, por fin, se conocen los detalles de su nuevo trabajo, ‘Ride Lonesome’, que se publica el 18 de septiembre.

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Como quizá adivines por su título, ‘Ride Lonesome’ supone un giro hacia los códigos del country y la música de raíces estadounidenses. Ya pudimos comprobarlo con la canción que da nombre al álbum, publicada hace dos meses, construida sobre guitarras acústicas, líneas twang, armonías envolventes y una atmósfera desértica que traducía la «soledad» del título.

‘In the Night’, el nuevo sencillo, está disponible desde hoy. De nuevo, Beck se vale de guitarras acústicas, arreglos de cuerda y armonías muy Simon & Garfunkel para construir una balada de pura Americana que destaca, sobre todo, por su escalofriante sección orquestal. Escrita sobre una persona que se ha convertido en un recuerdo, es una composición exquisita tanto en su melodía como en su instrumentación. Gustará quizá no tanto a los seguidores de Beck, como a quienes disfrutan de este estilo.

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‘Ride Lonesome’:

01 Ride Lonesome

02 Run Away

03 In the Night

04 Failed Words

05 Bleed

06 Disappearing Act

07 For Your Love

08 Slow Canyon

09 It Ends Right Here

10 Falling Through My Hands

11 If You Don’t Know What Love Is

12 Beyond the Light



