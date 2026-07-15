Cynthia Erivo, ANOHNI, Cat Power… en lo nuevo de Meshell Ndegeocello

Meshell Ndegeocello, la bajista, compositora y cantante estadounidense que revolucionó el neo-soul y el R&B alternativo con discos como ‘Plantation Lullabies’ y ‘Peace Beyond Passion’, ya tiene listo su próximo trabajo, que será de versiones. Se llama ‘Synonym’, llegará el 18 de octubre a través del mítico sello Blue Note -casa de leyendas del jazz como Herbie Hancock, Wayne Shorter o Norah Jones- y reunirá un impresionante desfile de colaboradores.
El primer adelanto es una nueva versión de ‘I Knew You Were Waiting (For Me)’, el clásico que popularizaron Aretha Franklin y George Michael, ahora reinterpretado junto a Cynthia Erivo (‘Wicked’). En manos de Meshell y Cynthia, el éxito de 1987 exhibe el registro más contenido y delicado de Erivo, mientras el arreglo transforma la canción en un exquisito ejercicio de neo-soul sin perder nunca de vista su enorme melodía.
El resto del álbum mantiene la misma idea, revisitando canciones conocidas junto a invitados de lo más variado. Ahí están Cat Power en ‘Don’t You Want Me’, Chaka Khan en ‘Islands in the Stream’, ANOHNI en ‘I Got You Babe’, Willow en ‘Hunger Strike’ o Bill Callahan, acompañado de Chris Thile, en ‘With God on Our Side’. También aparecen nombres como Lianne La Havas, Moses Sumney, Robert Glasper, Nick Hakim, Brandi Carlile o Laura Lee.
Su anterior disco, ‘No More Water: The Gospel of James Baldwin’ (2024), fue un homenaje al escritor James Baldwin que mezclaba jazz, soul y spoken word.
Recordarás a Meshell por discos fundamentales del neo-soul como ‘Bitter’ (1999) o por colaborar con Madonna en su disco ‘Bedtime Stories‘ (1994) tras haber sido fichada en Maverick Records.
01. I Knew You Were Waiting (For Me) (con Cynthia Erivo)
02. Don’t You Want Me (con Cat Power)
03. Don’t Stop The Music (con Nick Hakim y Robert Glasper)
04. Islands In The Stream (con Chaka Khan)
05. It Ain’t Me Babe (con Madison Cunningham)
06. Always on Time (con Laura Lee)
07. Be Real Black For Me (con Emily King y Lizz Wright)
08. Don’t Look Any Further (con Lianne La Havas)
09. The Closer I Get To You (con Destin Conrad y Moses Sumney)
10. Golden Ring (con Brandi Carlile)
11. I Got You Babe (con ANOHNI)
12. Here We Come (Here He Comes) (con Evann McIntosh)
13. Guilty (con Ink)
14. Hunger Strike (con Willow)
15. With God On Our Side (con Bill Callahan y Chris Thile)