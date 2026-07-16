Dua Lipa apoya la «revolución de los flamencos» en Albania

Dua Lipa se ha posicionado a favor de la llamada «revolución de los flamencos», el movimiento que lleva más de seis semanas protestando en Albania contra un macroresort de 1.600 millones de euros impulsado por inversores liderados por Jared Kushner, yerno de Donald Trump, e Ivanka Trump. La artista, nacida en Londres y criada en parte entre Kosovo y Albania, ha calificado las protestas de «inspiradoras».

El problema no es solo el resort en sí. La indignación viene de que el Parlamento albanés cambió la ley a finales de 2024 para permitir construir en espacios naturales protegidos, entre ellos la isla de Sazan y la península de Zvërnec, dos reservas de gran valor ecológico, y lo hizo sin ningún proceso de consulta pública. Ese es el punto que más ha criticado la cantante.

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«Lo que me preocupa es que el Gobierno pueda cambiar la ley para eliminar la protección ambiental sin ningún tipo de consulta pública», ha dicho Lipa en su podcast Service95. Mientras el primer ministro Edi Rama vende el proyecto como una oportunidad histórica para el país, las protestas no dejan de crecer e incluso desde la Unión Europea se ha advertido de que este tipo de decisiones pueden complicar la candidatura de Albania para entrar en el bloque.

No es la primera vez que Dua Lipa se moja en asuntos políticos. En los últimos años ha sido una de las artistas pop más visibles en su apoyo a Palestina, reclamando un alto el fuego en Gaza y utilizando sus redes para denunciar la situación humanitaria.

@moreperfectunion Pop star Dua Lipa speaks out about the Albania protests: “I find it so inspiring to see how much people really care.” Albanians have been protesting against the billionaire takeover of their public lands for the last 6 weeks. Jared Kushner and Ivanka Trump are planning to build two luxury resorts in Albania’s coastal areas, including Sazan, Albania’s only island. ♬ original sound – More Perfect Union