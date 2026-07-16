Los 10 imprescindibles de SonRías Baixas 2026

Entre los días 30 de julio y 1 de agosto se celebra una nueva edición de SonRías Baixas, a tan sólo 20 minutos de Vigo y Pontevedra. El festival cuenta con una zona de acampada a 800 metros de la playa y del recinto. Tenéis toda la información detallada en su web. JENESAISPOP repasa lo más importante de su cartel, una celebración del pop nacional, en toda su diversidad.

Zahara «Rave»

El tour que está realizando Zahara este año es diferente al de ‘Lento ternura’ y a su vez distinto a la «rave» que exhibió hace unos años. Esta es una celebración de la cultura LGTBIQ+ que cuenta con un mensaje de Samantha Hudson desde las pantallas, así como con guiños a hits de la música electrónica de los años 90 (The Prodigy) o de nuestros tiempos (Lorde). No falta tampoco su eterna colección de hits, definitivamente el plato fuerte del viernes 31 de julio.



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Alcalá Norte

El gran grupo revelación de los últimos 3 años en España encabezará la jornada del jueves 30 de julio. Alcalá Norte continúan tocando naturalmente todos los éxitos de su debut, como ‘La vida cañón’ o ‘La calle Elfo’, pero la novedad es que ya tienen preparado un segundo álbum del que han adelantado dos temas: ‘Los llamados pitagóricos’ y ‘El hombre planeta’.



Barry B

Barry B está en uno de los momentos más dulces de su carrera. Por un lado las canciones de ‘CHATO’ y las de ‘INFANCIA MAL CALIBRADA’ siguen bien pegadas, y por otro, ha seguido sumando temas interesantes. Tanto su último single ‘Silverado’ como su nueva colaboración de corte folky junto a Gara Durán, ‘Una casa en el Teide’, han tenido una acogida estupenda.



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Gara Durán

Hablando de Gara Durán, su carrera está siendo claramente ascendente, camino a un disco largo que habría de llegar a finales de este año. Si junto a Barry ya deslumbró en esa maravilla llamada ‘El lago de mi pena’, y con Natalia Lacunza en la bellísima ‘Placer de vivir’, en solitario ha despuntado especialmente en la country ‘Mi loco cowboy’, ya una de las Mejores Canciones de 2026. Si Barry B actúa el viernes 31 de julio, Gara lo hará el sábado 1 de agosto.



La M.O.D.A.

También un ramalazo country tiene ‘No te necesito para ser feliz’ y gran parte del repertorio de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. A todas luces el concierto más multitudinario del sábado 1 de agosto, será una exhibición de éxitos en España, como ‘1932’ y ‘Héroes del sábado’, ambos doble platino en nuestro país.



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La Pegatina

El mismo sábado será el turno de La Pegatina, con fama de contar con uno de los directos más potentes de las últimas décadas en España. Ecos de ska, música latina y guiños a otras canciones populares conocidas por todos aparecen en un show que Gabriel Carey explicó hace poco de la siguiente manera: «Se va a la farra y farra es lo que hay».



Biznaga

El mismo sábado habrá una muestra de rock underground como alternativa de la mano de Biznaga. La banda continúa paseando las canciones del contestatario y generacional ‘¡AHORA!’, en el que contraponían «entusiasmo» a «desencanto» y proponían la «disidencia». Seguro que tampoco faltan canciones antiguas como ‘Madrid nos pertenece’ o ‘Contra mi generación’.



Juventude

Uno de esos grupos pequeños que pueden convertirse en grande poco a poco son el dúo JUVENTUDE, que han viralizado recientemente gracietas como ‘La motillo’ -la de «pero mira cómo beben los peces en el río»- o la grandilocuente ‘Morir en primavera’. No hay festival que se les resista y en SonRías Baixas podréis verles exactamente el jueves 30 de julio.



Veintiuno

Tras éxitos como ‘La vida moderna’ -el gran himno contra el poliamor de nuestros tiempos- o ‘Dopamina’, Veintiuno preparan ahora algo gordo de cara al 4 de septiembre. Será entonces cuando llegue ‘El último baile de delirio y equilibrio’, un disco que incluirá colaboraciones con artistas tan variados como Rufus T. Firefly, Grande Amore, DJ Nano y Siloé, Yarea… Ya pueden escucharse la mitad de los temas, entre otros el que tienen con Repion. Actúan el jueves 30.



Ultraligera

Finalmente, otro de los grupos más exitosos de los últimos tiempos, Ultraligera, serán protagonistas el viernes 31 de julio. Su álbum, ‘Pelo de foca’, ha sido uno de los «sleepers» más sonados de Promusicae en los últimos meses, llegando a rondar el top 75.

