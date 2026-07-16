Echo & The Bunnymen, el grupo al que conocimos por clásicos del post-punk y la new wave como ‘The Killing Moon’, ‘The Cutter’, ‘Seven Seas’ o ‘Lips Like Sugar’, vuelve con ‘Apples For Isaac’, su primer disco de canciones inéditas desde ‘Meteorites‘ (2014), esto es, 12 años.

Los de Liverpool llevan años dando largas al álbum, entre la pandemia y el perfeccionismo habitual de Ian McCulloch, que quería que las letras fueran, en sus propias palabras, «crípticamente importantes». El resultado es un disco grabado junto al batería de Blondie, Clem Burke, fallecido el año pasado, y dedicado a su memoria.

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El primer adelanto, ‘Brussels Is Haunted’, recupera el dramatismo y la épica melancólica que hicieron de Echo & The Bunnymen una de las bandas más influyentes del rock británico de los 80. No va a destronar a ‘The Killing Moon’, pero tampoco parece que lo pretenda.

