Leon Bridges exhibe gusto y oficio en la veraniega ‘Light the Way’

Ni dos años después de ‘Leon‘, el soulman más elegante de la música actual está de vuelta. Leon Bridges ha anunciado un disco de temática veraniega, ‘Happiness Anytime’, y ya ha estrenado cuatro de los doce cortes que contendrá. Todos ellos están producidos por nada menos que dos miembros de Jungle: Lydia Kitto y Joshua Lloyd-Watson.

La mano de Jungle se aprecia en el tratamiento de los coros y las guitarras, especialmente visible en ‘Your Love Is Electric’, el tema que más se acerca a una fusión clásica de R&B y disco.

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En los demás es palpable, sobre todo, la influencia del highlife nigeriano, tanto en los ritmos como en los arreglos vocales, con coros grupales como los «oh, don’t worry» de ‘Tears of Joy’ o los cánticos de ‘Illusion’. Muy ricos en arreglos instrumentales de percusiones, vientos y guitarras, estos cuatro temas demuestran el oficio de Leon Bridges componiendo canciones que van más allá del gancho fácil.

Y eso no significa que carezcan de gancho. Especialmente ‘Light the Way’, que con sus percusiones entrelazadas, una guitarra de punteos funky, sintes de aire psicodélico, cánticos de «da, da, da» y riffs de trompeta crea una atmósfera vibrante y rebosante de matices. Sobre ella, Leon Bridges canta con la naturalidad y la calma que caracterizan su estilo, en una interpretación chill y relajada que convierte la canción en una compañera ideal para esta ola de calor.

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La sofisticación instrumental de ‘Light the Way’, sin embargo, convive con una intención de ligereza, como ha contado Leon en una entrevista. Y ojo a lo que explica: «Existe esa sensación de que tenemos que solucionar los problemas del mundo; eso puede hacer que te sientas insuficiente o incluso llegar a paralizarte. Mi papel es aportar ligereza. Espero que eso se refleje en este álbum». En estas cuatro canciones, desde luego, así parece. ‘Happiness Anytime’ sale el 25 de septiembre.







