El insólito concierto de Poppy sin Poppy por culpa del humo

Pocos conciertos se nos ocurren que transcurran sin su vocalista principal. Quizá alguno de Morrissey, aunque en ese caso lo habitual es que ni siquiera empiece. El último de Poppy en el Upheaval Festival de Grand Rapids (Michigan), sin embargo, sí llegó a celebrarse… solo que sin Poppy.

Debido a la mala calidad del aire provocada por el humo de los incendios forestales que siguen asolando Canadá, la cantante decidió no salir al escenario. Su banda, eso sí, mantuvo el horario previsto y ofreció un set instrumental de una hora, mientras sus integrantes se protegían con mascarillas N95.

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La escena desconcertó a buena parte del público: un asistente cuenta en redes que, cuando llevaban ya media hora de concierto, seguían esperando la aparición de Poppy, sin terminar de entender si aquello formaba parte del espectáculo o si algo había salido mal.

Como era de esperar, no todo el mundo se lo tomó igual. Muchos entendieron que se trataba de una cuestión de salud, pero otros criticaron que nadie avisara con tiempo de que Poppy no iba a salir al escenario.

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Horas después, Poppy acudió a Instagram para explicar la situación: «Debido a los peligrosos niveles de contaminación del aire y a nuestro horario, no pude unirme a la banda en el escenario. En esas condiciones no era seguro. Quizá os disteis cuenta de que nuestro set fue solo instrumental. A quienes desafiasteis esas condiciones, os aplaudo».

Por su parte, el Upheaval Festival publicó un comunicado insistiendo en que la seguridad de artistas y asistentes era la prioridad, al tiempo que recomendaba el uso de mascarillas y seguir las indicaciones de las autoridades locales mientras persistieran los elevados niveles de contaminación.