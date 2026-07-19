Muere Jennifer Finch de L7

Jennifer Finch, bajista clave de L7 durante los años de mayor impacto de la banda, ha fallecido a los 59 años tras una larga lucha contra un cáncer cerebral que se comunicó públicamente la semana pasada.

El grupo ha confirmado la noticia con un comunicado en redes sociales: «Con el corazón roto anunciamos que nuestra querida compañera de banda, amiga y cómplice Jennifer Finch ha fallecido hoy. Tuvo una larga y valiente batalla contra el cáncer cerebral. La queremos».

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Más tarde, L7 ha compartido otro mensaje: «Estamos destrozadas por la pérdida de nuestra querida compañera, hermana y amiga Jennifer Finch, cuyo espíritu feroz, humor y creatividad sin límites ayudaron a dar forma a L7 y cambiaron nuestras vidas para siempre. Jennifer era una auténtica original. La queremos más allá de las palabras. Descansa en poder».

Finch se incorporó a L7 en 1987 y fue la bajista de discos fundamentales de la era grunge como ‘Bricks Are Heavy’ o ‘Hungry for Stink’ antes de abandonar la formación en 1996. Regresó con la reunión del grupo en 2015 y participó en su último álbum, ‘Scatter the Rats‘ (2019). Además de L7, formó parte de OtherStarPeople y The Shocker, fundó el sello Little Pusher Records y desarrolló una prolífica carrera como fotógrafa.

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La semana pasada, familiares y amigos habían puesto en marcha una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los costes de su tratamiento, preservar su archivo artístico y completar uno de sus últimos proyectos creativos. La recaudación ronda ya los 400.000 dólares.