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PJ Harvey, Teo Planell, Jungle… en el top 40 de JNSP

iko
Por iko

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PJ Harvey, Teo Planell, Jungle… en el top 40 de JNSP

Por iko
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Madonna mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 87% de los votos para ‘Danceteria’. No deja opción a PJ Harvey, que solo llega al 5% de los votos con ‘Voyager’. Eso sí, al menos puede presumir de tener la entrada más fuerte de la semana, por encima de Fcukers o Muse. Entre las entradas de la semana, también Jungle, Kelela, Suki Waterhouse o Teo Planell.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Danceteria Madonna
2 2 1 Voyager PJ Harvey
3 3 1 if you wanna party, come over to my house Fcukers
4 3 3 3 Watch It Burn Katy Perry
5 8 2 3 Wink Wink Charli XCX
6 5 5 2 BESITO Judeline
7 16 7 2 Helicrisum Kiko Veneno
8 6 6 2 Lost Boys Phoebe Bridgers
9 10 1 13 I Feel So Free Madonna
10 11 1 11 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
11 4 1 5 stupid song Olivia Rodrigo
12 2 2 3 On Wires Carly Rae Jepsen
13 17 13 2 Divine Intervention The Rolling Stones
14 7 4 4 Club to Your Arms Rose Gray
15 15 1 Nightshift Superstar Muse
16 34 3 6 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes
17 9 9 3 Locos por el ritmo Morreo
18 35 2 6 Bar Manolo SVSTO
19 15 15 2 espiral Ela Minus, Nick León
20 12 7 4 Oda a Géminis Algora
21 19 1 22 Reliquia Rosalía
22 18 2 7 hate that i made you love me Ariana Grande
23 13 2 8 SS26 Charli XCX
24 24 1 8 the cure Olivia Rodrigo
25 31 5 5 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx
26 25 1 37 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
27 28 22 4 Troleo Cupido, l0rna
28 21 3 9 I'm your girl right? Tove Lo
29 29 1 Someday, Somewhere Jungle
30 30 1 idea 1 Kelela
31 31 1 Notting Hill Suki Waterhouse
32 32 1 Camila Teo Planell
33 40 6 9 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
34 14 11 5 mejores momentos Belén Aguilera
35 30 13 5 Black Prada Dress Ellie Goulding
36 32 3 10 Rock Music Charli XCX
37 26 7 7 Girl Like Me PinkPantheress
38 29 5 13 drop dead Olivia Rodrigo
39 33 4 6 Prophecy at 1420 MHz Boards of Canada
40 36 9 6 I Knew It, I Knew You Taylor Swift

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