PJ Harvey, Teo Planell, Jungle… en el top 40 de JNSP





Madonna mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 87% de los votos para ‘Danceteria’. No deja opción a PJ Harvey, que solo llega al 5% de los votos con ‘Voyager’. Eso sí, al menos puede presumir de tener la entrada más fuerte de la semana, por encima de Fcukers o Muse. Entre las entradas de la semana, también Jungle, Kelela, Suki Waterhouse o Teo Planell.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.