PJ Harvey, Teo Planell, Jungle… en el top 40 de JNSP

Madonna mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 87% de los votos para ‘Danceteria’. No deja opción a PJ Harvey, que solo llega al 5% de los votos con ‘Voyager’. Eso sí, al menos puede presumir de tener la entrada más fuerte de la semana, por encima de Fcukers o Muse. Entre las entradas de la semana, también Jungle, Kelela, Suki Waterhouse o Teo Planell.
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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|2
|Danceteria
|Madonna
|2
|–
|2
|1
|Voyager
|PJ Harvey
|3
|–
|3
|1
|if you wanna party, come over to my house
|Fcukers
|4
|3
|3
|3
|Watch It Burn
|Katy Perry
|5
|8
|2
|3
|Wink Wink
|Charli XCX
|6
|5
|5
|2
|BESITO
|Judeline
|7
|16
|7
|2
|Helicrisum
|Kiko Veneno
|8
|6
|6
|2
|Lost Boys
|Phoebe Bridgers
|9
|10
|1
|13
|I Feel So Free
|Madonna
|10
|11
|1
|11
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|11
|4
|1
|5
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|12
|2
|2
|3
|On Wires
|Carly Rae Jepsen
|13
|17
|13
|2
|Divine Intervention
|The Rolling Stones
|14
|7
|4
|4
|Club to Your Arms
|Rose Gray
|15
|–
|15
|1
|Nightshift Superstar
|Muse
|16
|34
|3
|6
|UNA PERSONA TRISTE
|Los Punsetes
|17
|9
|9
|3
|Locos por el ritmo
|Morreo
|18
|35
|2
|6
|Bar Manolo
|SVSTO
|19
|15
|15
|2
|espiral
|Ela Minus, Nick León
|20
|12
|7
|4
|Oda a Géminis
|Algora
|21
|19
|1
|22
|Reliquia
|Rosalía
|22
|18
|2
|7
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|23
|13
|2
|8
|SS26
|Charli XCX
|24
|24
|1
|8
|the cure
|Olivia Rodrigo
|25
|31
|5
|5
|Every Single Weekend
|The Avalanches, Jamie xx
|26
|25
|1
|37
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|27
|28
|22
|4
|Troleo
|Cupido, l0rna
|28
|21
|3
|9
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|29
|–
|29
|1
|Someday, Somewhere
|Jungle
|30
|–
|30
|1
|idea 1
|Kelela
|31
|–
|31
|1
|Notting Hill
|Suki Waterhouse
|32
|–
|32
|1
|Camila
|Teo Planell
|33
|40
|6
|9
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|34
|14
|11
|5
|mejores momentos
|Belén Aguilera
|35
|30
|13
|5
|Black Prada Dress
|Ellie Goulding
|36
|32
|3
|10
|Rock Music
|Charli XCX
|37
|26
|7
|7
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|38
|29
|5
|13
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|39
|33
|4
|6
|Prophecy at 1420 MHz
|Boards of Canada
|40
|36
|9
|6
|I Knew It, I Knew You
|Taylor Swift
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Clique
|XO
|–
|I’d Be Lyin’
|Kelly Clarkson
|–
|Maldito Cupido
|Cupido, Cuco
|–
|Hazte así
|joseluis
|–
|My Body Isn’t Ready
|sombr
|–
|Easy Street
|Queens of the Stone Age
|–
|Tu recuerdo
|Blanca Paloma
|–
|Dollar Bill
|Jack White
|–
|AFILADO
|Sienna
|–
|Light The Way
|Leon Bridges