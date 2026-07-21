El Estatuto del Artista avanza, pero no regulará el uso de la IA

El Consejo de Ministros aprobará este martes 21 de julio el Real Decreto sobre el Estatuto del Artista, por el cual se regulará el trabajo de las personas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las tareas técnicas o auxiliares necesarias para llevar a cabo estas prácticas. Aunque en un momento se dijo lo contrario, este no prohibirá el uso de la IA.

El objetivo del Estatuto del Artista, desde su aprobación por unanimidad en 2018, siempre ha sido que los empleados del sector cultural gozasen de los mismos derechos que el resto de trabajadores y de un marco jurídico adaptado a sus necesidades.

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El pasado enero se anunció que el Estatuto prohibiría a la IA sustituir a los trabajadores del sector. Sin embargo, según confirma elDiario.es, esto ya no será así. Aunque fuentes del ministerio aclaran que se está trabajando para recuperar la promesa, indican que el motivo de que no se incluya tiene que ver con un «informe desfavorable» sobre la moción.

Algunos puntos que sí siguen incluidos en el documento son la regularización del trabajo de los menores, la incorporación a la jornada laboral de actividades relacionadas con la producción, promoción o ensayos, la obligatoriedad de una figura de coordinación de intimidad para las escenas sexuales y la incorporación de planes y protocolos para el acoso.