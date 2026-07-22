Macy Gray anuncia 5 fechas en España

Macy Gray volverá a España este diciembre para presentar su próximo disco, ‘The Trouble with the Truth’, que verá la luz este año.

Gray actuará en San Sebastián (13 de diciembre, Teatro Victoria Eugenia), Madrid (14 de diciembre, Sala But), Valencia (15 de diciembre, Auditorio Roig Arena), Barcelona (16 de diciembre, Paral·lel 62, dentro del Festival Empremtes) y A Coruña (18 de diciembre, Teatro Colón, Ciclo Intermodal).

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Las entradas estarán disponibles desde el viernes 24 de julio a las 10.00h en lasttour.org, a excepción de San Sebastián (a partir del 30 julio) y A Coruña (15 septiembre).

En el último año, Gray ha estado girando con ‘On How Life Is’ para celebrar el aniversario del disco que la lanzó al estrellato, además de publicar el single ‘I’m Too Sexy’. Su último álbum de estudio es ‘The Reset’, firmado junto a California Jet Club y editado en 2023.

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El título de ‘The Trouble with the Truth’ parece un guiño a ‘The Trouble with Being Myself’ (2003), el disco que dejó claro que Macy Gray era bastante más que ‘I Try’. De ahí salieron éxitos como ‘When I See You’ o ‘She Ain’t Right for You’.