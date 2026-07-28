«Todos se creen un monumento, qué aburrimiento»: así es el divertido italo disco de BEGOÑA

En la lista de artistas que se desenvuelven bien tanto detrás de la cámara como detrás del micro también está Begoña Vargas. No confundir con aquella Begoña de los tiempos del electroclash que, fichada por Subterfuge, entonó ‘Let’s Play Hippies‘ y aún conserva 34 oyentes mensuales.

Por el día, BEGOÑA es una reconocida actriz por su trabajo en ‘Berlín’, ‘Las leyes de la frontera’ o ‘Malasaña 32’. De noche, artista de pop que recupera lo mejor del italo disco de los 70. ‘g3lato y f3sta’ es la Canción del Día.

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BEGOÑA ya metió su pie en el mundo de Pino D’Angiò con el primer adelanto de su debut, la sintetizada ‘Bola disco lunar’. En ‘g3lato y f3sta’, sin embargo, redondea la propuesta con un tema que, más que buscar sonar vintage, triunfa en transportar los recursos de la música setentera a nuestro tiempo. El resultado es una canción inmediata, divertida y que no se rompe la cabeza.

De esta forma, la artista se encuentra viajando en el tiempo a un «plano paralelo», buscando una pareja a su nivel, porque «de los que te traen flores ya no hay». De un momento a otro, está en los años 90: «Que pases a buscarme a mi puerta, cuando llegues hazme un llama cuelga», canta, con el vocabulario de la época.

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Ella, que se describe «clásica» como un «martini espresso», está en Italia en la siguiente escena: «Quiero que sea Italia en los 70, que venas a buscarme con tu vespa / Decidido a hacerme una propuesta». La letra acompaña perfectamente a la música, siendo ingeniosa y memorable gracias a afirmaciones como esta: «Todos creen que son un monumento, qué aburrimiento».