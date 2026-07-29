El verano sabrosón, y sobre todo romántico, de 54 Ultra

Uno de los proyectos en boga en los últimos tiempos es el que ha puesto en marcha el compositor y productor John Anthony Rodriguez, sito en Nueva Jersey. 54 Ultra ha logrado un enorme viral en compañía del dúo holandés de música electrónica ANOTR: ‘Talk to You’ suma 150 millones de reproducciones en Spotify en el momento de redacción de esta noticia. Pero lo mejor es que también muchas otras de sus canciones están disparadas, como la romántica y muy soul ‘Heaven Knows’ o ‘Upside Down’.

Influido por la música de Puerto Rico y República Dominicana, 54 Ultra gusta de cadencias a lo Marvin Gaye y también cierto aire indie a lo Morrissey. Esa mezcla de soul con indie rock, de percusiones orgánicas jazzies propias de los años 60, con sintetizadores e instrumentos de metal enriquece su propuesta. Una propuesta que se comunica en un natural Spanglish, marcada también por su dedicación al amor.

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Su EP de 2025 ‘First Works’, donde aparecen canciones como ‘Talk 2 Me’ o ‘Upside Down’, acaba de ser sucedido esta semana por un nuevo tema llamado ‘Tell Me’, que seleccionamos como Canción del Día hoy. Además, con él, presenta una gira amplísima por Norteamérica y Europa, que le traerá a Madrid y Barcelona los días 20 y 21 de octubre. Será respectivamente en Copérnico y La Nau, y las entradas están a la venta a través de Primavera Tours.

‘Tell Me’ tiene todos los ingredientes que representan a 54 Ultra: la influencia del soul en coros y acordes, solo que sometida a una guitarra más bien indie pop, la mitad de la letra en inglés y la otra en español sin que ni siquiera te des cuenta. Una estrofa recuerda «yo no sé cuándo te perdí, pero recuerdo cuándo te gané», mientras el estribillo suplica tal cual «Tell me where it all went wrong», antes de que la canción decida desintegrarse.

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Es una desintegración placentera, en todo caso, pues su música tiene mucho de hedonista también. No es casualidad que ‘Tell Me’ se haya estrenado en verano: hay algo en 54 Ultra algo muy sabrosón, por mucho que siempre tenga ese barniz romántico.





