Yard Act, entre Beck y Blur en la britpopera ‘New Beginnings’

Yard Act, la banda de post punk liderada por James Smith, acaba de lanzar su tercer disco. ‘You’re Gonna Need a Little Music’ representa otro paso hacia delante en el cambiante sonido del grupo, manteniéndose fiel a sus inicios, pero abriendo nuevos caminos más melódicos a la vez. ‘New Beginnings’ es uno de sus temas más pegadizos y también la Canción del Día.

El sucesor de ‘The Overload’ y ‘Where’s My Utopia’, según cuenta la propia banda, trata sobre las «8.3 mil millones de realidad que existen en este universo y el reconocimiento de la misión por encontrar una única verdad». ‘New Beginnings’ no va a resolver ninguna cuestión existencial, pero al menos va a hacer que te muevas.

- Publicidad -

James Smith se aleja en este tema de su estilo hablado para meterle algo de melodía a sus palabras, en consonancia con un tema que emana buen rollo y despreocupación por todos los lados. El estribillo, en el que Smith anima al oyente a purgar sus pecados y a gastar «tus ganancias en nuevos comienzos», recuerda directamente a los Blur de la era ‘Parklife’.

Otra de las influencias que citan, además de la banda británica, es Beck: «La primera nota de la canción es el mismo acorde que ‘Loser’, lo cual puse ahí como un guiño. Justin Meldal-Johnsen, productor del disco y exbajista de Beck, no se dio cuenta para nada. Él pensaba que la canción le recordaba a The Beatles», cuenta el vocalista en Instagram.