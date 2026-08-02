Zoh Amba cambia el free jazz por el alt-country en ‘Another Time’

‘Eyes Full’ no es el primer álbum de la vanguardista Zoh Amba, uno de los nombres más importantes de la escena del jazz neoyorquino, pero sí es el primero en el que cambia su intenso saxofón por las guitarras del country alternativo. ‘Another Time’ es la Canción del Día.

En un disco lleno canciones situadas en algún punto medio entre el folk clásico y la americana moderna, ‘Another Time’ destaca como la joya melódica del LP. La canción que te gustará aunque no disfrutes de las demás. Sin embargo, lo primero que llama la atención del tema es la cruda voz de Amba.

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Esta canta sobre un colega o conocido al que ha visto «hablando con los perros otra vez» o preguntándole a Dios si está cerca. En la segunda estrofa, queda claro que la artista está hablando sobre alguien que está buscando desesperadamente algo de esperanza en su vida: «Estabas tocando la guitarra en la calle / Estabas mirando a todos los ojos que pasaban / Estabas buscando a Dios».

‘Another Time’ no pretende reinventar la rueda, pero tiene elementos de sobra que apreciar. Los fans de Bob Dylan disfrutarán tanto de la libertad vocal de Amba como de los múltiples riffs que recorren el tema, mientras que los oyentes de Adrianne Lenker identificarán inmediatamente una voz vulnerable y tremendamente poderosa a la vez.