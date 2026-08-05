Adiós a Pepe Habichuela, grande del flamenco

Pepe Habichuela, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del flamenco, ha fallecido este martes a los 82 años en Madrid, donde residía. El músico llevaba retirado de los escenarios desde el verano de 2024 por enfermedad.

Nacido en el Sacromonte de Granada y miembro de una de las grandes sagas flamencas, Habichuela destacó por un toque inconfundible y un rasgueo poderoso que dejó una profunda huella en la guitarra flamenca.

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A lo largo de su carrera acompañó a figuras como Camarón de la Isla, Enrique Morente, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, La Paquera de Jerez y Fosforito. También colaboró con músicos de otros géneros, entre ellos Dave Holland, Don Cherry, Jaco Pastorius, Anoushka Shankar y Nitin Sawhney, llevando el flamenco más allá de sus fronteras.

Tras conocerse la noticia, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, han destacado el legado de un artista fundamental para la historia del flamenco.