Joe Jonas alucina con Xàbia: «Todo eran holandeses»

Joe Jonas, que el pasado febrero fue visto paseando por el madrileño barrio de Malasaña, ha vuelto a elegir España para sus vacaciones. En esta ocasión ha pasado unos días en Xàbia (Alicante), una estancia que él y sus hermanos han recordado en el podcast Hey Jonas, aunque parece que la experiencia fue agridulce.

Según recoge elDiario.es, los Jonas Brothers se quedaron sorprendidos por la cantidad de neerlandeses que encontraron durante su viaje. «Parecía un capítulo de Black Mirror. Todo eran holandeses». Según cuentan, el dueño de la casa era holandés, también el chef privado, el personal de la farmacia e incluso la tienda de carne y queso. «Te sacaba de la experiencia de estar en España».

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Aunque en el podcast nunca mencionan Xàbia por su nombre, las fotos que Joe Jonas ha compartido en redes sociales sitúan allí sus vacaciones. Sus comentarios llegan mientras sigue el debate sobre la turistificación de la costa mediterránea.