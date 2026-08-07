Mykki Blanco evoca el Nueva York más glam y punk en ‘NYC Dogs’

Mykki Blanco, conocide por borrar las fronteras entre el hip-hop, el punk y la electrónica, presenta ‘NYC Dogs’, tercer adelanto de ‘CAFE PARADISO’, el álbum que publicará en septiembre.
Tras el dance-punk de ‘Butt Sex’ y el R&B alternativo de ‘Little Feet’, ‘NYC Dogs’ es una producción electro-punk que, entre punteos jangle, sintes rugosos y baterías insistentes, evoca las juergas del underground neoyorquino de tiempos pasados.
El estribillo repetitivo, «It was a dog in New York City», funciona como un mantra que celebra una Nueva York nocturna, queer y decadente, en línea con la estética glam y post-punk que inspira la producción.
El tema, como poseído por el espíritu de Iggy Pop, incluye varios ganchos memorables, como el alargado «hi-ayyyyyy» del estribillo, y un humeante arreglo de saxofón que enriquece la producción y, al mismo tiempo, contrasta con su sonido punk.
‘CAFE PARADISO’ será el primer álbum de Mykki Blanco desde ‘Stay Close to Music‘ (2022). Tras aquel lanzamiento y el EP ‘Postcards from Italia’ (2023), Blanco se apartó temporalmente de la música para cursar un máster en Bellas Artes en Suiza. El nuevo disco, producido junto a Drew «FaltyDL» Lustman, promete recorrer distintos estilos, del art pop a la música de club, en un trabajo concebido como «álbum de festival».