Mykki Blanco evoca el Nueva York más glam y punk en ‘NYC Dogs’

Mykki Blanco, conocide por borrar las fronteras entre el hip-hop, el punk y la electrónica, presenta ‘NYC Dogs’, tercer adelanto de ‘CAFE PARADISO’, el álbum que publicará en septiembre.

Tras el dance-punk de ‘Butt Sex’ y el R&B alternativo de ‘Little Feet’, ‘NYC Dogs’ es una producción electro-punk que, entre punteos jangle, sintes rugosos y baterías insistentes, evoca las juergas del underground neoyorquino de tiempos pasados.

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El estribillo repetitivo, «It was a dog in New York City», funciona como un mantra que celebra una Nueva York nocturna, queer y decadente, en línea con la estética glam y post-punk que inspira la producción.

El tema, como poseído por el espíritu de Iggy Pop, incluye varios ganchos memorables, como el alargado «hi-ayyyyyy» del estribillo, y un humeante arreglo de saxofón que enriquece la producción y, al mismo tiempo, contrasta con su sonido punk.

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‘CAFE PARADISO’ será el primer álbum de Mykki Blanco desde ‘Stay Close to Music‘ (2022). Tras aquel lanzamiento y el EP ‘Postcards from Italia’ (2023), Blanco se apartó temporalmente de la música para cursar un máster en Bellas Artes en Suiza. El nuevo disco, producido junto a Drew «FaltyDL» Lustman, promete recorrer distintos estilos, del art pop a la música de club, en un trabajo concebido como «álbum de festival».

