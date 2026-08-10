Susanne Sundfør se adentra en lo místico en ‘I It Am’

No solo Florence + the Machine se inspira en Julian de Norwich para su trabajo. Susanne Sundfør también ha recurrido a la mística inglesa para su nuevo disco, ‘Revelations of Divine Love’, que sale el 2 de octubre.
El título viene del famoso texto de Julian de Norwich, escrito en el siglo XIV y centrado en el amor divino. Sundfør descubrió sus escritos mientras tocaba en iglesias junto al pianista y organista británico Kit Downes, con quien ha hecho este nuevo álbum. La conexión fue tan inmediata que Downes acabó convirtiéndose en colaborador de pleno derecho del proyecto.
Ya podemos escuchar el primer adelanto, ‘I It Am’, cuyo título también sale de los escritos de Norwich. Y es precioso, pero también deja bastante claro por dónde va este disco. No es un single pop al uso ni parece buscarlo: Sundfør se toma su tiempo, deja que la voz se deslice sobre las melodías de órgano y un coro celestial y construye algo mucho más meditativo y contemplativo.
‘Revelations of Divine Love’ continúa de alguna manera la exploración espiritual que Sundfør ya había iniciado en ‘Blómi’, su disco de 2023. El álbum fue grabado junto a Downes en noviembre de 2024 en una iglesia de Noruega, Bragernes Kirke, aprovechando precisamente su atmósfera reverberante y casi sagrada.