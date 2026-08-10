Susanne Sundfør se adentra en lo místico en ‘I It Am’

No solo Florence + the Machine se inspira en Julian de Norwich para su trabajo. Susanne Sundfør también ha recurrido a la mística inglesa para su nuevo disco, ‘Revelations of Divine Love’, que sale el 2 de octubre.

El título viene del famoso texto de Julian de Norwich, escrito en el siglo XIV y centrado en el amor divino. Sundfør descubrió sus escritos mientras tocaba en iglesias junto al pianista y organista británico Kit Downes, con quien ha hecho este nuevo álbum. La conexión fue tan inmediata que Downes acabó convirtiéndose en colaborador de pleno derecho del proyecto.

- Publicidad -

Ya podemos escuchar el primer adelanto, ‘I It Am’, cuyo título también sale de los escritos de Norwich. Y es precioso, pero también deja bastante claro por dónde va este disco. No es un single pop al uso ni parece buscarlo: Sundfør se toma su tiempo, deja que la voz se deslice sobre las melodías de órgano y un coro celestial y construye algo mucho más meditativo y contemplativo.

‘Revelations of Divine Love’ continúa de alguna manera la exploración espiritual que Sundfør ya había iniciado en ‘Blómi’, su disco de 2023. El álbum fue grabado junto a Downes en noviembre de 2024 en una iglesia de Noruega, Bragernes Kirke, aprovechando precisamente su atmósfera reverberante y casi sagrada.

