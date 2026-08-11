This Is Lorelei, más cerca del estrellato indie con ‘Oh No Now My’

This Is Lorelei lleva siendo uno de los proyectos más interesantes del indie estadounidense desde hace más de una década. Tras años de álbumes y singles apilados en Bandcamp y del aclamado lanzamiento de su primer LP oficial, el álter ego de Nate Amos podría convertirse en la nueva estrella indie con su segundo disco. ‘Oh No Now My’ es la Canción del Día.

‘Box For Buddy, Box For Star’ fue un soplo de aire fresco en el mundo del indie rock norteamericano, con Amos demostrando una versatilidad fuera de lugar, también presente en Water From Your Eyes, su banda alternativa. Aquel proyecto incluía tanto autotune como americana de raíz, entre otros experimentos guitarreros, en temas tan inmediatos como ‘Dancing in the Club’ o ‘Where’s Your Love Now’. Ambas, regrabadas por MJ Lenderman y Waxahatchee, respectivamente, para el deluxe del LP.

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‘The Singer In My Band’ será el segundo álbum oficial de This Is Lorelei y estará disponible el próximo 11 de septiembre. El disco es descrito por el padre de Amos, músico de bluegrass, como su álbum «beatnik en la carretera». Esto se ve claro en ‘Billy Came Back’, un primer adelanto situado en el reino del country folk, pero no tanto en ‘Oh No Now My’, más difícil de clasificar.

El riff que abre la canción es perpetuo, escuchándose durante la totalidad del tema y sin romper el bucle en ningún momento. Por encima, Nate Amos canta sobre su «Joey» mientras explora los diferentes significados y juegos de palabras que hay detrás de la palabra «miss», que puede significar echar de menos, perder algo o fallar. Lo mejor: con muy, muy poco, Amos consigue sacarse una melodía difícil de olvidar.