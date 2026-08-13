Dagny dice «c’est la vie» y convierte el desamor en una fiesta disco

Dagny, la cantante noruega conocida por sus himnos de pop electrónico de enorme pegada, ha publicado este año un gran disco de pop. ‘Dancefloor Erotica’ es el Disco de la Semana y demuestra que puede jugar con el lenguaje de las divas pop sin caer en el pandering más obvio a sus fans.
Entre sus construcciones más frescas e inteligentes está ‘C’est la vie’, nuestra canción del día. Es un híbrido deliciosamente improbable de ABBA, Boney M. y future disco a la manera de Kylie, Pet Shop Boys o Alison Goldfrapp, con una producción bailable que parece sencilla pero está llena de pequeñas decisiones melódicas.
La letra habla de una ruptura desde una posición de independencia absoluta. Dagny reconoce que ha tenido corazones rotos, pero no está dispuesta a quedarse atrapada en ellos: «No, there won’t be no tears while I dance off the rest of you». No va a llorar: va a bailar para quitárselo de encima. «You thought I was yours / But really, I’m mine» resume perfectamente la filosofía de la canción. C’est la vie: se acabó y a otra cosa.
En lugar de limitarse a fabricar otro himno de diva pop reconocible al instante, Dagny juega con las fórmulas y las lleva a terrenos más inesperados. ‘C’est la vie’ suena familiar desde el primer segundo, pero tiene suficientes giros melódicos y arreglos juguetones como para pedir otra escucha.