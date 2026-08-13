Royal Blood siguen su fórmula al dedillo en ‘Ten Over Ten’

Vuelven Royal Blood. El dúo británico formado por Mike Kerr y Ben Thatcher ha anunciado su quinto LP, ‘Dead Company’, que llegará el 13 de noviembre a través de Warner Records, y ya ha estrenado su primer single, ‘Ten Over Ten’.

El tema es un stomper de hard rock y blues rock, con algo de desert rock y hasta cierto aroma metalero. Los riffs suenan especialmente potentes y afilados, mientras la batería empuja una canción cargadísima de energía que parece pensada para funcionar todavía mejor en directo. Es un buen tema de género y una demostración de que Royal Blood siguen sabiendo hacer mucho ruido siendo solamente dos personas.

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Eso sí, no parece que ‘Ten Over Ten’ vaya a ganarles demasiados fans nuevos. Más bien se limita a ofrecer otra dosis de la fórmula que el dúo lleva años practicando, definida por riffs pesados y contundencia al cuadrado, sin demasiadas sorpresas ni una melodía que lo haga destacar especialmente dentro de su catálogo. Para quienes ya estaban dentro, en cualquier caso, es un regreso bastante convincente.

‘Dead Company’ será el primer disco de Royal Blood desde ‘Back To The Water Below’, publicado en 2023. Según el dúo, entraron al estudio en 2025 sin fecha límite ni distracciones, con la idea de explorar «lo que era posible con dos personas, 12 notas y resultados infinitos».

