Dolly Parton conquista el Top global, no tanto el español

La muerte de Dolly Parton ha conmocionado al mundo por varias razones, pues además hace nada estaba dando guerra, y eso se refleja en la voracidad con que los usuarios de plataformas han vuelto a consumir su catálogo.

El deceso de Parton se produjo el martes, se conoció a última hora de ese día en Europa, y es por tanto en los datos del miércoles cuando sus temas han dado un salto enorme. ‘Jolene’ es el nuevo número 1 Global de Spotify, como también lo es de Apple Music. Además, en Spotify ‘9 to 5’ aparece en el número 2; y ‘Islands in the Stream’, en el número 4. Estas son las canciones que la reina del country ha metido en el Global de la plataforma sueca:

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#1: Jolene — 4.727M

#2: 9 to 5 — 3.948M

#4: Islands In The Stream — 3.451M

#28: I Will Always Love You — 2.293M

#45: Coat Of Many Colors — 1.962M

#62: Here You Come Again — 1.753M

#162: My Tennessee Mountain Home — 1.254M

Analizando los metadatos, y como ocurrió en vida, y como es natural para un artista de country, son mucho más entusiastas en los países anglosajones. ‘Jolene’ es número 1 este miércoles en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Irlanda y Suecia, además de número 2 en Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y Suiza.

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En países cuya lengua materna es de origen latino, ‘Jolene’ tiene una entrada más modesta: puesto 36 en Spotify Francia, puesto 85 en Spotify España, puesto 98 en Spotify Italia.

En nuestro país, además este tema que adaptó Beyoncé es el único que encontramos en el Top 200. En cualquier caso, quedan muy pocos días para que ‘Jolene’ y ‘9 to 5’ lleguen a los 1.000 millones de streams en Spotify. La primera estaba ya en 950 millones con Dolly en vida; y la segunda, casi en 900.

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