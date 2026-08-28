Fontaines D.C. vuelven de gira, pero ya no al Baluarte de la Candelaria

Con su nuevo single ‘Marianne’ peleando por escalar hoy del puesto 60 al top 20 en las listas británicas, durante su primera semana completa, Fontaines D.C. tienen algo importante que anunciar. Se trata de su mayor gira hasta la fecha: 20 conciertos en recintos bastante grandes de Europa y Reino Unido este otoño.
Si su 5º álbum ‘Dopamine Chamber’ sale el 16 de octubre, tan solo 5 días después arrancará el tour en Lisboa. Inmediatamente después vendrá España pero ya no serán conciertos en Navarra, Alicante o el Baluarte de la Candelaria como los de este verano, donde por cierto estrenaron por primera vez ‘Marianne’ y otra composición nueva; sino un gran arena en Madrid y una sala para 5.000 personas en Barcelona. Lo estás adivinando: el Movistar Arena -donde actuaron hace unos años sin llenar todas las posibilidades del recinto- y el Sant Jordi Club.
La gira acaba en el O2 Arena de Londres el 27 de noviembre. También pasará por Bolonia, Belgrado, Praga, Łódź, Berlín, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Ámsterdam, Amberes y París, antes de un tramo de seis fechas en el Reino Unido pasando por Liverpool, Manchester, Glasgow, Leeds, Birmingham y Londres.
Las entradas saldrán a la venta general a las 10:00 BST / 11:00 CEST el jueves 3 de septiembre, en su web. La preventa comienza a las 10:00 BST / 11:00 CEST el martes 1 de septiembre.
Los fans que hayan reservado el álbum ‘Dopamine Chamber’ en la tienda oficial antes de las 18:00 BST del lunes 31 de agosto tendrán acceso a la preventa en el Reino Unido. Para acceder a las fechas de la UE, te puedes apuntar antes de las 18:00 BST del lunes 31 de agosto.
Wednesday 21st October – Lisbon, Portugal – MEO Arena
Thursday 22nd October – Madrid, Spain – Movistar Arena
Saturday 24th October – Barcelona, Spain – Sant Jordi Club
Monday 26th October – Bologna, Italy – Unipol Arena
Wednesday 28th October – Belgrade, Serbia – Hangar Stage 1
Friday 30th October – Prague, Czech Republic – Sportovní hala Fortuna
Saturday 31st October – Łódź, Poland – Atlas Arena
Monday 2nd November – Berlin, Germany – Max-Schmeling-Halle
Thursday 5th November – Stockholm, Sweden – Hovet
Friday 6th November – Oslo, Norway – Oslo Spektrum
Sunday 8th November – Copenhagen, Denmark – Royal Arena
Tuesday 10th November – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome
Thursday 12th November – Antwerp, Belgium – AFAS Dome
Friday 13th November – Paris, France – Accor Arena
Friday 20th November – Liverpool, UK – M&S Bank Arena
Saturday 21st November – Manchester, UK – AO Arena
Sunday 22nd November – Glasgow, UK – OVO Hydro
Tuesday 24th November – Leeds, UK – First Direct Arena
Wednesday 25th November – Birmingham, UK – Utilita Arena
Friday 27th November – London, UK – The O2 Arena