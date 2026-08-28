Paul Kelkbrenner lleva Cosquín Rock este finde a otro lugar

Entre hoy viernes 28 de agosto y el domingo 30 se celebra en Valladolid una nueva edición de Cosquín Rock. Esta tarde abrirá sus puertas en el recinto Pingüinos Arena, con nombres habituales del pop-rock como los imparables Ultraligera o M-Clan.

La particularidad es que también hay nombres que no están nada enfocados al rock y que además llegan desde otras fronteras. Frente a otros festivales ya 100% centrados en el pop nacional, Cosquín Rock apuesta por traer nombres internacionales de diversa índole. Será el caso de los «sí rockeros» Kaiser Chiefs, a los que toca salir hoy viernes.

- Publicidad -

Pero el caso más llamativo será el de Paul Kalkbrenner este sábado 29 de agosto. El legendario artista alemán publicaba el año pasado el recomendable álbum llamado ‘THE ESSENCE’, entre cuyos invitados estaban nada menos que Depeche Mode (en una adaptación de ‘DREAM ON’) y Stromae. En este caso, Kalkbrenner hará un live -se recalca que no es un DJ- que va a «deconstruir y reinventar el show en tiempo real».

El mismo sábado actuarán Claptone, Dmasso, Imbermind y Kinder Lomas, además de Lola Bozzano.

- Publicidad -

Finalmente, Cosquín Rock informa de los accesos en Valladolid: las líneas 18 y 19 de autobús conectarán la ciudad con Pingüinos Arena. Hoy viernes 28 y mañana sábado 29 tendrán una frecuencia de 30 minutos, mientras que el domingo 30 circularán cada 60 minutos. Además, habrá una línea lanzadera entre Plaza de Poniente y Cosquín Rock, que funcionará hoy viernes y mañana sábado esde las 19:45 h y el domingo de 19:00 a 00:00 horas. Desde Cosquín Rock habrá servicio de regreso durante cada jornada y hasta el final del evento. Los asistentes que opten por desplazarse en vehículo privado dispondrán también de un amplio espacio de aparcamiento en el entorno de Pingüinos Arena.

