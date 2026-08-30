Dominic Fike vuelve al pop guitarrero con la beatleiana ‘Wallflower’

Dominic Fike está en su mejor momento. Después del tardío éxito de ‘Babydoll’, llegando al número 1 global de Spotify ocho años después de su lanzamiento original, el artista estadounidense está preparado para lanzar su tercer disco, titulado ‘How To Quit Smoking’. El primer adelanto sigue la línea guitarrera de su último hit, pero con una clara intención pop. ‘Wallflower’ es la Canción del Día.

‘How To Quit Smoking’ habría sido «escrito, interpretado y producido en tiempo real en la carretera». ‘Wallflower’ no es solo el primer adelanto, sino la canción que abre el disco y se puede apreciar esa urgencia que provoca la vida en la carretera. Esta está llena de afiladas guitarras y coros beatleianos, dando como resultado un tema de pop total, desde el prisma del rock.

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El título de la canción, al igual que la película y novela ‘The Perks of Being A Wallflower’, apela a esas personas que son tímidas e introvertidas, y que en ambientes sociales evitarán a toda costa ser el centro de atención, manteniéndose alejados de la acción porque «el puto mundo está hecho de alambre»

En el tema, llenísimo de estímulos melódicos, Fike cree que cierta persona es también un «wallflower», pero se equivoca: «Te tomé por alguien que se anda con rodeos, por un marginado, por un cobarde y un gallina / Vale, ven a ser mi jefe», canta en el estribillo.